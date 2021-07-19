Москва, 19 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Российские военные попросили поскорее испытать и поставить в войска тяжёлый беспилотник «Охотник». Об этом член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов рассказал 19 июля РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны

По его словам, детали и сроки поставки сейчас прорабатываются. Промышленность работает над тем, чтобы выполнить просьбу военных.

«Действительно, сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ, сдвинуть начало поставок влево, в сроки, о которых говорил Юрий Иванович», — сказал Смирнов, напомнив о заявлении вице-премьера Юрия Борисова.

Ранее Борисов заявлял, что первые «Охотники» будут поставлены в 2024 году.

Смирнов отметил, что возможности тяжёлого беспилотника — выдающиеся, этот аппарат оснащён передовым оборудованием. Подобные машины способны построить лишь несколько государств.

Пробные полеты «Охотника» уже были, следующие образцы дрона для статических и летных испытаний изготавливают сейчас на Новосибирском авиазаводе (НАЗ).

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