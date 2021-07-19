Джакарта, 19 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Индонезийской ассоциации врачей заявили, что за время пандемии в стране скончались 545 врачей, сообщает Rakyat Merdeka.

Sumbarprov.go.id Взятие анализа на коронавирус. Индонезия

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«Если вы посмотрите на данные по числу смертей среди врачей, за июль эта цифра превысила 100% по сравнению с июнем. Общее количество погибших врачей составляет 545», — говорится в заявлении ассоциации врачей Индонезии.

Согласно данным индонезийской национальной ассоциации медсестер, 7392 медсестры в Индонезии заразились коронавирусом, 445 медсестер скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получит 1,1 млн доз вакцины Sinopharm, которую доставят в Джакарту 19 июля.