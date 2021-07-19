Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Представители белорусской оппозиции смогут победить в республике с помощью президента США Джо Байдена. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью американскому журналу National Interest.

«С помощью Байдена мы победим», — сказала она.

Также экс-кандидат в белорусские президенты отметила, что она рассчитывает на то, что Вашингтон окажет поддержку белорусской оппозиции и «демократизирует» республику.

Кроме того Тихановская рассказала про планирующиеся оппозицией общенациональные забастовки, сосредоточенные на государственных предприятиях Белоруссии, которые будут организованы самими рабочими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что все заключенные официальным Минском соглашения на международном уровне являются «нелегитимными» и подлежат пересмотру.