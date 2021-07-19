Москва, 19 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Корректные данные о динамике количества антител к коронавирусу в крови можно получить, если сдавать количественные тесты на антитела в одних и тех же лабораториях. Тест-системы при этом должны использоваться одни и те же, рассказали специалисты медицинских лабораторий 19 июля РБК.

Pixabay.com Лаборатория

Российские лаборатории используют 150 различных тест-систем на антитела к коронавирусу, и сравнение результатов разных исследований может не иметь смысла, отмечают эксперты.

Так, есть количественные и качественные тесты на антитела. Первые покажут концентрацию антител и позволят отследить изменение уровня антител в крови. Вторые покажут, если ли вообще антитела к коронавирусу.

«Два результата, полученных в разное время, но выполненных одной и той же количественной методикой, можно сравнивать между собой, делать вывод, как изменился уровень антител», — пояснил медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов.

Различаются также тесты на антитела к разным антигенам (элементам вируса) и тесты на разные классы антигенов. Так, тест на антитела класса IgM может выявить острую фазу заболевания, а тест на антитела класса IgG — сформированный иммунитет.

Читайте также: Вирусолог назвал требуемый процент привитых для защиты от штамма «Дельта»