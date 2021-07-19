Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге тестирование на коронавирус прошли 21 439 человек, сообщили 19 июля в городском оперативном штабе.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Это почти на восемь тысяч человек меньше, чем было протестировано сутками ранее, что является обычным явлением для воскресного дня.

Кроме того, за 18 июля обработано 8702 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, за 17 июля бы Петербурге зафиксирован 1941 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Данные за 18 июля будут известны в ближайшие часы.