Москва, 19 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Ковид сегодня, пожалуй, основная угроза и вызов не только в России, но и в мире, но почему инвентаризацией вакцин должен заниматься лично премьер-министр, возмущена режиссер, член «Партии Роста» Ирина Миронова. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, она заявила сегодня, 19 июля, комментируя поручение премьер-министра Михаила Мишустина Минпромторгу и Минздраву проверить объемы вакцин от COVID в России, чтобы «актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв».

(сс) CWitte Вакцина

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«В эпоху полной цифровизации ограничить людей QR-кодами и довести многих до панической боязни «чипирования» у Минздрава силы есть, а посчитать вакцины и спрогнозировать их использование — нет! Как же так?» — негодует Миронова.

Она считает, что власть давила на людей, потом перешла практически к угрозам и вдруг решила подсчитать запасы. «Такие новости не могут не вызывать у всех нас раздражение. Не потому ли и коды временно отменили? Потому что колоть нечем», — предположила режиссер.

По её мнению, если кто-то в ведомствах или местных властях не справляется со своими задачами, — их нужно срочно поменять: «От жёсткой вертикали власти должны быть и какие-то плюсы».