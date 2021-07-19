Москва, 19 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В понедельник, 19 июля, в столице России ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха в городе составит +27 … +29 °C. Об этом 19 июля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

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Кроме того, уточняется, западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/c, при грозе возможны порывы до 17 м/c. Атмосферное давление составит 741 мм рт. столба.

Также отмечается, что в ночь на 20 июля в Москве ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и местами гроза, температура воздуха +17… +19 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что аномально жаркая погода сохранится в начале предстоящей недели на юге европейской части России.