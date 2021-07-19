Ростов-на-Дону, 19 июля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в результате расчистки реки Темерник от донных отложений погибла рыба. Такую версию произошедшего назвали в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Мертвая рыба

В ведомство обратились горожане, обеспокоенные гибелью рыбы в русле реки. Выехавшие на место специалисты установили также факт загрязнения воды. Всё это могло произойти в результате расчистки реки Темерник после аварийного сброса с очистных сооружений канализации жилого района Суворовский.

«Такие последствия, в том числе замор рыбы, предусмотрены разрешительной документацией, полученной подрядчиком. Вместе с тем это временное явление», — уточнили в минприроды.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростовской области массовый мор рыбы был зафиксирован на берегу Цимлянского водохранилища. Причиной стал дефицит кислорода. Ещё один факт гибели биоресурсов установлен в реке Быстрой.