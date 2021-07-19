Варшава, , 09:08 — REGNUM Представители исследовательского центра Kantar провели опрос общественного мнения в Польше на предмет рейтинга политических партий. Результаты были обнародованы на телеканале TVN24.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Если бы парламентские выборы в Польше проходили в этом месяце, правящая в республике партия «Право и справедливость» получила бы 30% голосов избирателей. Главная оппозиционная сила страны — либеральная партия «Гражданская платформа» могла бы заручиться поддержкой 23% избирателей. На третьем месте в рейтинге оказалась партия Шимона Холовни «Польша 2050». За неё готов проголосовать 21% опрошенных.

Эта тройка лидеров установилась в стране еще с начала 2020 года.

Кроме данных политических сил, пятипроцентный барьер, позволяющий партии получить места в парламенте, преодолели бы националисты из «Конфедерации», а также «Левые». Поддержка обоих данных политических сил составляет около 5%. В то же время «Польская крестьянская партия» и «Кукиз 15» остались бы вне стен Сейма, потому что набрали менее данного показателя.

Опрос проводился 9−14 июля 2021 года на репрезентативной выборке из 1 080 взрослых жителей Польши.