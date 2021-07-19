Родионово-Несветайский район, Ростовская область, 19 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Ростовской области произошло ДТП с участием мотоцикла, в результате которого погибли отец с 12-летним сыном. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Серафим Кладов / группа ВКонтакте «ДТП Кострома» Место ДТП

Авария произошла примерно в 21:50 мск 17 июля в Родионово-Несветайском районе. На участке трассы Куйбышево — Родионово-Несветайская водитель Hyundai Accent столкнулся с выехавшим со второстепенной грунтовой дороги мотоциклом Honda CBR 600 °F .

В результате аварии мотоциклист и его 12-летний сын получили смертельные травмы. Известно, что и водитель мотоцикла, и несовершеннолетний пассажир были в шлемах.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.