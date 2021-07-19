Исламабад, 19 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Как минимум 27 человек погибли, более 30 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с трейлером на северо-западе Пакистана. Об этом 19 июля сообщает агентство «Синьхуа».

Eli Duke Автомобильная авария

Смертельное ДТП произошло в провинции Пенджаб у объездной дороги в городе Дера-Гази-Хан. По предварительной информации, пассажирский автобус, направлявшийся из из населенного пункта Раджанпур в город Сиалкот, столкнулся с трейлером. Уточняется, что водитель автобуса превысил скоростной режим, установленный для данного участка автодороги.

На месте ДТП погибли 27 человек, ещё более 30 пострадавших были госпитализированы в ближайшую больницу. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели шести человек в результате ДТП с двумя автобусами на севере Индии.