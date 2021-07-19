Москва, 19 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов назвал новые симптомы COVID-19.

Коронавирус

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По его словам, мутировавший вирус в больших количествах быстрее размножается в организме.

«Произошло повышение доли одних симптомов и снижение других», — сказал он «Известиям».

Так, у пациентов участились желудочно-кишечные симптомы, тогда как нарушения обоняния и вкуса стали встречаться реже.

Специалист уточнил, что это произошло в связи с изменением у вируса строения рецептор-связывающего домена S-белка, а также его взаимодействия с клетками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нетесов заявил, что коллективный иммунитет к штамму коронавируса «Дельта» в России может быть получен через вакцинацию 80% населения страны.

Несмотря на мутацию SARS-CoV-2, существующие вакцины, в том числе российский препарат «Спутник V», продолжают оставаться эффективными против коронавирусной инфекции, вызываемой штаммом «Дельта». Нетесов призвал ускорить темпы прививочной кампании в России, иначе, по его мнению, эволюция коронавируса «обгонит» вакцинацию.