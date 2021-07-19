Джакарта, 19 июля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Индонезии зарегистрировали самое большое число смертей от COVID-19, произошедших за сутки, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки от COVID-19 в Индонезии скончались 1093 человека. Всего эпидемия унесла жизни 73 582 жителей Индонезии.

На втором месте в мире по числу смертей от COVID-19, произошедших за сутки стоит Бразилия. Там зарегистрировали 891 случай смерти.

По суточному приросту заболевших COVID-19 Индонезия находится на втором месте в мире после Великобритании. В Индонезии за сутки выявили 44 721 случай заражения коронавирусом. В Великобритании зарегистрировано 48 161 случай.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки президент Индонезии запретил всем министрам и руководителям учреждений выезжать за границу.