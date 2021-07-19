Варшава, 19 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Мариуш Блащак 18 июля во время пресс-конференции высказался за увеличение численности польской армии. Об этом сообщает Polskie Radio.

ВС Польши

«Приоритетом правительства является безопасность, поскольку она является необходимым условием развития Польши. Поэтому численность личного состава Войска Польского должна быть увеличена», — заявил Блащак во время своего выступления.

По словам министра, в настоящее время численность польской армии достигает 135 тысяч человек, и в ближайшие годы эту цифру необходимо увеличить до 200 тысяч.

Чиновник добавил, что помимо роста численности вооруженных сил приоритетом нынешнего правительства правых сил во главе с партией «Право и справедливость» является и модернизация польской армии. «По этой причине правительство заключает контракты на поставки новейших видов вооружений, а также предпринимает действия по созданию новых военных частей и гарнизонов», — добавил он.

Блащак также напомнил, что на вооружение Войска Польского в следующем году поступит 250 американских танков Abrams M1A2 в последней комплектации.

«Стоимость польско-американского контракта, который включает сопутствующие обязательства США по обучению польских военных и обновлению инфраструктуры под новые танки, составляет порядка 6 миллиардов долларов», — заключил он.