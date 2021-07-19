Москва, 19 июля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной разрабатывает биочип, позволяющий выявлять коронавирус и другие возбудители внебольничных пневмоний. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вируса SARS-CoV-2», — сообщили в ведомстве.

Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа, уточнили в Роспотребнадзоре.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной совместно с сотрудниками ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» обнаружили штамм лактобацилл, активных против коронавируса SARS-CoV-2.

В ходе исследования пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявили выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл был активен и в отношении коронавируса SARS-CoV-2.