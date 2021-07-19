Новосибирск, 19 июля, 2021, 08:14 — ИА Регнум. За прошедшие выходные в Новосибирскую область поступило 30 тыс. доз вакцины против коронавируса «Спутника V». Таким образом, всего в область поступило более 577 тыс. доз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

08.mchs.gov.ru Вакцина от COVID-19

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"Обе поступившие в конце прошлой недели партии «Спутника V» распределены во все медицинские организации региона, осуществляющие вакцинацию против коронавируса», — добавили в правительстве.

В настоящее время в регионе развёрнуто 99 пунктов вакцинации, в том числе 19 мобильных пунктов в Новосибирске и 12 в районах. Создано также 97 выездных бригад, которые прививают трудовые коллективы и маломобильных граждан на дому.