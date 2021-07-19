Москва, 19 июля, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Хлебозаводы предупредили ретейлеров о возможном повышении цен на свою продукцию на 7−12%, сообщает «Коммерсантъ».

Couleur Хлеб

По словам генерального директора БКХ «Коломенский» Дмитрия Козлова, рост цен объясняется подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки.

Так, уточнил Козлов, маргарин вырос в цене на 3%, упаковочный материал — на 2%, сахар — на 9%. В ряде случаях упаковка подрожала на рекордные 40%.

Вместе с тем в Министерстве сельского хозяйства заявили, что цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне» — за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что правительство России на ежедневной основе продолжает тщательно следить за ценами на продукты питания, в том числе за их необоснованным повышением.

Представитель Кремля напомнил, что ещё до прямой линии с Владимиром Путиным было поручение президента правительству России «самым тщательным образом отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке в России».

Читайте также: Цены на бананы в России поднялись до рекордного за пять лет уровня