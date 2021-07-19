Вашингтон, 19 июля, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Судебные реформы, принятые Верховной радой Украины, были положительно приняты Госдепартаментом США. Об этом 18 июля сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы приветствуем законы о судебной реформе, принятые Верховной радой при твердой поддержке президента Украины», — написал официальный представитель Госдепа США.

Законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины был утверждён депутатами Верховной рады в конце июня текущего года. Украинские законодатели при этом одобрили правки, рекомендованные Венецианской комиссией, предусматривающие для международных экспертов право решающего голоса во время голосования при отборе членов ВККС.

Закон о Высшем совете правосудия (ВСП) был принят Верховной радой Украины 14 июля. Законом предполагается создание Этического совета, который будет принимать решение о соответствии кандидата должности члена ВСП. В законе отражена и ключевая правка, рекомендованная Венецианской комиссией Совета Европы, согласно которой ни одно решение Этического совета о назначении не будет иметь законной силы, если за него не проголосовали как минимум два международных эксперта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали самые успешные реформы, внедрённые в стране.