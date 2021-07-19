Токио, 19 июля, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Три человека, заразившиеся коронавирусом на территории Олимпийской деревни в Токио, контактировали как с минимум ещё с 21 человеком. Об этом 19 июля говорится в отчёте оргкомитета «Токио-2020».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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О том, кто именно заразился, не сообщается, но японское агентство Kyodo сообщило, что инфицированные являются членами сборной ЮАР по футболу.

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у одного японского рабочего на олимпийских объектах, а также у одного иностранного журналиста и ещё одного иностранца, связанного с проведением соревнований.

Общее число случаев заражения среди людей, задействованных в проведении Олимпиады, достигло 58.