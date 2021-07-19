Токио, 19 июля, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Решение отказаться от присутствия на церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Токио принял президент японской корпорации Toyota Motor Акио Тоёда, 19 июля сообщило агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Кроме того, по информации журналистов, компания не собирается транслировать в Японии телерекламу, каким-либо образом касающуюся Олимпиады-2020. Этот шаг объясняется опасением навредить имиджу корпорации из-за плохого отношения большинства японцев к мероприятию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание «Майнити симбун» опубликовало результаты опроса жителей Японии, согласно которому 87% респондентов обеспокоены из-за решения японских властей провести Олимпийские и Параолимпийские игры в Токио в условиях распространения коронавируса по всему миру.