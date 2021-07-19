Президент Toyota отказался присутствовать на открытии Олимпиады в Токио
Токио, 19 июля, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Решение отказаться от присутствия на церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Токио принял президент японской корпорации Toyota Motor Акио Тоёда, 19 июля сообщило агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.
Кроме того, по информации журналистов, компания не собирается транслировать в Японии телерекламу, каким-либо образом касающуюся Олимпиады-2020. Этот шаг объясняется опасением навредить имиджу корпорации из-за плохого отношения большинства японцев к мероприятию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание «Майнити симбун» опубликовало результаты опроса жителей Японии, согласно которому 87% респондентов обеспокоены из-за решения японских властей провести Олимпийские и Параолимпийские игры в Токио в условиях распространения коронавируса по всему миру.