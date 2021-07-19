Москва, , 07:24 — REGNUM Список вице-премьеров России, которые станут кураторами федеральных округов, определил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом 19 июля сообщает РБК со ссылкой на свой источник.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о контроле за уровнем социально-экономического развития регионов. По информации издания, соответствующее распоряжение уже подписано. Указанные функции вице-премьеры должны будут реализовывать совместно с Госсоветом РФ, а также с Советом по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте России.

Так, согласно сведениям журналистов, за Сибирский федеральный округ будет отвечать Виктория Абрамченко, Дальний Восток — Юрий Трутнев, Уральский федеральный округ — Юрий Борисов, Северо-Западный федеральный округ — Татьяна Голикова, Центральный федеральный округ — Дмитрий Григоренко, Северный Кавказ — Александр Новак, а Южный и Приволжский федеральный округа соответственно Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня российский президент Владимир Путин заявил, что практика кураторства регионов оправдала себя и в будущем она должна быть углублена. 8 июля Михаил Мишустин утвердил список вице-премьеров РФ, которые будут курировать госпрограммы.

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