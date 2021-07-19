Хабаровск, 19 июля, 2021, 07:07 — ИА Регнум. На должность губернатора Хабаровского края претендуют восемь кандидатов — приём заявлений в крайизбиркоме завершился в пятницу, 16 июля.

Primorsky.ru Выборы

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Таким образом зарегистрированы заявления от: Микаела Багдасаряна (экологическая партия «Зеленые»); Михаила Дегтярева (ЛДПР); Марины Ким («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»); Игоря Логвинова (партия «Зелёная альтернатива»), Бабека Мамедова (партия «Родина»); Владимира Парфенова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»); Петра Перевезенцева (КПРФ); Владимира Чернышова (партия «Новые люди»).

Выборы состоятся в единый день голосования в сентябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев определился с кандидатурами в сенаторы Российской Федерации от исполнительной власти региона.