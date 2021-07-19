Никосия, 19 июля, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Нападение группы митингующих на офис телеканала «Сигма» в Никосии решительно осудил президент Республики Кипр Никос Анастасиадис. Соответствующее заявление глава государства опубликовал 19 июля в своём Twitter.

European People's Party Президент Кипра Никос Анастасиадис

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Глава Кипра назвал нападение на офис «Сигмы» недопустимым ударом «по демократии и верховенству закона». Анастасиадис назвал нападавших «разгневанными и безответственными» жителями и пообещал, что «государство отплатит нарушившим закон».

Кроме того, президент Кипра указал, что своими противозаконными действиями граждане, противостоящие борьбе с пандемией COVID-19 попытались шантажировать государство, но, по словам лидера республики, такая задача оказалась не под силу протестующим, которых Анастасиадис назвал «маргинальными элементами».

«Государству никто не угрожает и не шантажирует его, не говоря уже о тех, кто, ссылаясь на иррациональные теории заговора, пытается увести страну в Средневековье», — добавил президент Кипра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в столице Кипра городе Никосии состоялась многотысячная акция протеста против новых ограничений, связанных с введением антиковидных сертификатов SafePass, необходимых для прохода практически в любое общественное место. Акция в целом носила мирный характер, но перед её окончанием начались столкновения протестующих с полицией, а группа демонстрантов проникла в офис телекомпании «Сигма» и нанесла значительный ущерб помещениям. Затем протестующие подожгли автомобили на автостоянке телекомпании.