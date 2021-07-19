Москва, 19 июля, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Прототип ДНК-биочипа для выявления возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе и при коронавирусных инфекциях, разрабатывает Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени И. Н. Блохиной. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, изучение способов диагностики COVID-19 центр начал еще в январе 2020 года. В сообщении также отмечается, что прототип биочипа планируют разработать с учетом изученных региональных особенностей и этиологической структуры внебольничных пневмоний.

Кроме того, как добавили в Роспотребнадзоре, институт проводит исследования по созданию новой вакцины от коронавирусной инфекции. При создании препарата будут использованы вирусоподобные частицы на основе белков норовируса человека. Авторы разработки предполагают, что вакцина будет вводиться в организм интразональным способом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-системы на основе чипов для выявления коронавирусной инфекции за 15−20 минут. В них применяется метод изотермической амплификации, позволяющий выявить SARS-CoV-2 при одинаковой температуре.