Пекин, 19 июля, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Гипотезу об искусственном происхождении коронавируса SARS-CoV-2 изучили и опровергли учёные из Китая. Результаты исследований опубликованы 18 июля в научном журнале Science China Life Sciences.

Цитата из видео на YouTube Лаборатория в Китае

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Научные изыскания проводили 20 китайских учёных и британская исследовательница, работающая в Китае. Группа специалистов пришла к выводу, что происхождение коронавируса SARS-CoV-2 может быть только природным. В качестве доказательства учёные использовали теорию эволюции и связанные с ней идеи.

Учёные сравнили коронавирус SARS-CoV-2 с образцом SARS-CoV 2003 года и установили, что вирус претерпел эволюционные изменения, итогом которых стала высокая адаптивность к человеческой популяции. На настоящий момент точно не установлено, как именно это могло произойти.

В статье указывается, что SARS-CoV-2 не мог развиться в условиях отдельно взятого рынка в городе-миллионнике, а его лабораторное происхождение представляется ещё менее вероятным. Отмечается, что в обсуждении происхождения SARS-CoV-2 в обязательном порядке надо учесть «длительный процесс адаптационного сдвига».

Представители научного сообщества указали, что до тех пор, пока не будут обнаружены штаммы со следами вмешательства человека «было бы продуктивнее сосредоточиться на естественных процессах, связанных с происхождением SARS-CoV-2».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена проверить научные лаборатории в китайском городе Ухане в рамках выяснения истинного происхождения коронавируса SARS-CoV-2.