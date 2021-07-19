Новосибирск, 19 июля, 2021, 05:41 — ИА Регнум. Коллективный иммунитет к штамму коронавируса «Дельта» в России может быть получен через вакцинацию 80% населения страны, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он отметил, что пока первую прививку от коронавирусной инфекции в РФ получили только чуть более 20% жителей.

«Для достижения популяционного иммунитета в отношении варианта «дельта» надо привить больше 80% населения. Пока же у нас в России вакцинированы одним компонентом чуть больше 20%», — сказал специалист, слова которого приводят Известия».

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на мутацию SARS-CoV-2, существующие вакцины, в том числе российский препарат «Спутник V», продолжают оставаться эффективными против коронавирусной инфекции, вызываемой штаммом «Дельта». Нетесов призвал ускорить темпы прививочной кампании в России, иначе, по его мнению, эволюция коронавируса «обгонит» вакцинацию.

«…Cомнений никаких нет: вакцинироваться надо и как можно быстрее. Скорость вакцинации населения очень важна. Если мы будем двигаться нынешними темпами и затянем процесс на два-три года, то вирус в своей эволюции обгонит нашу вакцину», — считает вирусолог.

Кроме того, он полагает, что в стране следует организовать систему тестирования на антитела к разным белкам вируса и тем, у кого в организме их нулевое значение, делать прививки в приоритетном порядке. Завлабораторией пояснил, что такой подход должен упростить процесс достижения коллективного иммунитета, а также сэкономить вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» снижается 2,6 раза в случае защиты против штамма «Дельта». Вместе с тем он добавил, что для зарубежных вакцин этот показатель составляет от 3 до 5 раз.