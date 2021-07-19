Нижний Новгород, 19 июля, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Штамм лактобацилл, активных против коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили специалисты Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной совместно с сотрудниками ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Об этом 19 июля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Хоакин Соролья. Научное исследование. 1897

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Нижегородские специалисты совместно с коллегами из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (город Новосибирск) изучили противовирусную активность шести штаммов лакто‑ и бифидобактерий, входящих в состав авторских пробиотиков, против вируса гриппа H1N1, вируса птичьего гриппа H5N6 и коронавируса SARS-CoV-2.

В ходе исследования пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявили выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл был активен и в отношении коронавируса SARS-CoV-2. Авторы исследования оформили полученные результаты в научную статью, которая была опубликована в зарубежном научном журнале «Biomed Research International».

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