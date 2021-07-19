Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 04:36 — ИА Регнум. Еще один петербургский стационар, перепрофилированный на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, вернётся к штатной работе в связи со снижением уровня госпитализаций больных с ковидом и пневмонией.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

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Как сообщили в комздраве Петербурга, больница Святителя Луки, которая принимала таких пациентов с 17 июня текущего года, с 23 июля переходит в плановый режим функционирования. Медучреждение, где было развернуто 165 инфекционных коек, уже перестало принимать новых коронавирусных пациентов и долечивает 78 человек, госпитализированных ранее.

«Если останутся те, кого не сможем выписать по медицинским показателям, мы их переведём в другие стационары. после этого проводится санитарная обработка, контроль смывов, после этого мы сможем работать в обычном формате», — сообщил телеканалу «78» заместитель главврача больницы по медицинской части Игорь Орлов.

Ранее стало известно о том, что к концу наступившей недели к штатной работе вернётся многопрофильная Мариинская больница в центре Петербурга.

Напомним, за 17 июля в Петербурге зафиксирован 1941 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, это на 16 случаев меньше, чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 501 694 случая заражения. От COVID-19 скончались 18 224 человека, в том числе 101 — за 17 июля. Выздоровели 479 702 человека.