Никосия, 19 июля, 2021, 02:51 — ИА Регнум. Многотысячная акция протеста против ужесточения ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса и против введения правительством антиковидных сертификатов SafePass состоялась в кипрском городе Никосии. Об этом 18 июля сообщили все местные телеканалы.

Антонова Дарья ИА REGNUM Акция протеста

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Несколько тысяч человек собрались возле въезда в президентский дворец, манифестанты призывали правительство немедленно отменить ряд «противоречащих конституции указов», а также к отмене SafePass. Кроме того, участники акции протеста выдвинули требование сделать бесплатными экспресс-тесты на антитела, которые в стране станут платными с 1 августа. Также протестующие выступили против требования работодателей о сдаче экспресс-теста на COVID-19 дважды в неделю.

Манифестанты выступили и против обязательной вакцинации, которая, по их мнению, приведёт к расколу общества, и против «шантажа и запугиваний» тех граждан, которые приняли решение не прививаться от COVID-19.

Акция протеста носила мирный характер, лишь перед самым её завершением произошло несколько стычек с полицией. Зафиксировано нападение на здание медиагруппы Dias, в котором располагается офис телекомпании «Сигма». В офис ворвались несколько человек и подожгли его с помощью бутылок, наполненных зажигательной смесью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Кипра запретили собрания более 20 человек без антиковидного паспорта. Новое ограничение вступит в силу с 20 июля.