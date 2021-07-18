Вашингтон, 19 июля, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская подтвердила свой отказ баллотироваться на пост президента республики. Соответствующее заявление она сделала 18 июля в ходе своего выступления перед представителями белорусской диаспоры в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

По словам Тихановской, организовать президентские выборы возможно за 40−60 дней.

«Даже не надо ждать полгода. 40−60 дней, чтобы вот этот транзитный период по максимуму сократить, чтобы пришел к власти новый президент», — утверждает лидер белорусской оппозиции.

При этом сама Тихановская, по её словам, не собирается баллотироваться на пост главы Белоруссии, так как такое обещание она дала согражданам в свою предвыборную кампанию. Оппозиционный лидер пояснила, что в стране достаточно опытных профессиональных менеджеров и управленцев, которые значительно лучше справятся с такой задачей.

Тихановская добавила, что пока она будет нужна белорусам как «моральный авторитет», она обязательно будет «где-то рядом» с новым президентом.

Лидер белорусской оппозиции прибыла в США 18 июля, в рамках поездки Тихановская планирует встретиться с президентом США Джозефом Байденом и госсекретарём Энтони Блинкеном. Как отмечается в телеграм-канале оппозиционерки, 19 июля у неё намечены встречи в Госдепартаменте, а 20 июля — в Белом доме. После чего Тихановская предполагает встретиться с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр и американскими сенаторами. С американской стороны пока не было официального подтверждения информации о запланированных встречах с Тихановской.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Тихановская не может подтвердить возможные переговоры с Байденом и Блинкеном.