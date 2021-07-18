Берлин, 19 июля, 2021, 01:09 — ИА Регнум. Разлив нефти и других вредных веществ произошел в районе города Хюкесваген (земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе Германии, 18 июля сообщил таблоид Bild со ссылкой на власти города Кельн.

Pixabay.com Нефтяное пятно

Причиной инцидента стали наводнения, обрушившиеся на регион и задевшие ряд местных промышленных предприятий. Предположительно, опасные вещества могли попасть в местное водохранилище.

Специалисты собирают пробы воды и воздуха. Власти запретили жителям района купаться, ловить рыбу и совершать поездки на лодках на водохранилище.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция немецкого города Кобленц объявила, что в результате наводнений на западе Германии погибли по меньшей мере 155 человек. Еще не менее 670 жителей пострадали.