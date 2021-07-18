Дамаск, 18 июля, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить рассказал о 28 обстрелах со стороны террористов в идлибской зоне деэскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Речь идет о боевиках группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершивших по меньшей мере 28 обстрелов.

«В провинции Идлиб зарегистрировано 15 обстрелов, в провинции Латакия — пять обстрелов, в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Хама — шесть обстрелов», — отметил Кулить в комментарии агентству.

Напомним, по данным отечественных СМИ, на территории, контролируемой коалицией, возглавляемой Соединенными Штатами, значительно активизировались террористические группировки.