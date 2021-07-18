Иерусалим, 18 июля, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил преследовать в судебном порядке тех граждан страны, которые сознательно нарушают режим самоизоляции, будучи зараженными коронавирусом. Об этом сообщается в заявлении канцелярии главы израильского правительства.

Gaetano Virgallito Израиль

«Премьер-министр дал указание привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции», — отмечается в заявлении.

Напомним, 17 июля в Израиле выявили свыше 1 тыс. случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, что стало наиболее высоким показателем с марта 2021 года. В настоящее время в стране от COVID-19 страдают 6 тыс. 648 человек.