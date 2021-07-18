Лондон, 18 июля, 2021, 21:56 — ИА Регнум. 21-лентий ивуарийский центральный защитник Марк Гэи, выступавший последние пять лет за лондонский «Челси», перешел в «Кристал Пэлас». 18 июля на официальном сайте «орлят» сообщили, что футболист подписал с клубом пятилетнее соглашение.

Aleksandr Osipov Болельщики Челси

В прошедшем сезоне Марк Гэи, выступая за «Суонси» на правах годичной аренды, принял участие в 43-х матчах Чемпионшипа, в которых получил восемь желтых карточек. В среднем за матч футболист совершал по 1,6 отбора и 1,6 перехвата. Точность передач Гэи — 76,9%. Портал WhoScored оценил игру футболиста на 6,9 балла.

На данный момент портал transfermarkt оценивает ивуарийского защитника в 10 миллионов евро.