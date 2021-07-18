Алжир, 18 июля, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб объяснил увеличение объемов добычи нефти странами-членами ОПЕК+ позитивными сигналами рынка. Об этом сообщает агентство Algeria Press Service.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Решение об увеличении добычи нефти с августа на 400 тыс. баррелей в сутки было принято на фоне очень позитивных сигналов рынка, в частности восстановления спроса и расширения операций по вакцинации в мире», — отметил Аркаб.

Напомним, Алжир является членом ОПЕК, а также одним из крупнейших экспортеров нефти в Африке и в арабском мире. В рамках решения организации об увеличении объемов добычи нефти квота Алжира составляет 14 тыс. баррелей в сутки.