Екатеринбург, 18 июля, 2021, 20:07 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки зарегистрировали ещё 486 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 119 в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили уже у 100 993 человек.

Выздоровели 94 010 пациентов. Скончались от COVID-19 уже 4119 граждан, в том числе смерть десятерых подтверждена за последние сутки.