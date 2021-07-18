Москва, 18 июля, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Рост антител IgM после болезни может свидетельствовать о развитии «длинного COVID», заявил биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш.

Коронавирус

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Уровень антител IgM повышается во время болезни, а после неё — падает. В то время как уровень антител IgG — длительной защиты — напротив, растет. При росте уровня антител IgM после COVID-19 необходимо срочно срочно обратиться к медикам, отметил специалист.

«Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, … вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать», — сказал Кулиш в беседе с «Радио России».

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации за прошедшие сутки 17 июля выявлено 25 018 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 764 человека. Полностью выздороветь от COVID-19 смогли 18 886 человек за прошедшие 24 часа. В лидерах по суточному приросту числа случаев заражения по-прежнему Москва (4357 случаев), Московская область (2554), Санкт-Петербург (1941).