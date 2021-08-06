Приштина, Сербия, 6 августа, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Парламент Косово 6 августа одобрил в первом чтении закон о защите воздуха от загрязнения.

Загрязнение окружающей среды

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, законопроект представил депутатам министр пространственного планирования и инфраструктуры Либурн Алиу. Закон поддержали 74 депутата из 120.

Закон был составлен с целью обеспечить гармонизацию со стандартами Евросоюза. Его поддержали оппозиционные Демократическая партия Косово и Альянс за будущее Косово.