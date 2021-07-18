Скопье, 18 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии 17 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 3667 образцов в стране выявили 19 новых носителей коронавируса. Еще девять человек выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Nilses Коронавирус

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 901 случай заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, не скончалось ни единого пациента. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5487. Кроме того, 150 168 пациентов в стране выздоровели. Лечение проходят 246 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев — за четверо суток на 47 человек.