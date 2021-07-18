Токио, 18 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Японская компания Honda Motor может ускорить переход к производству электрического транспорта в случае введения строгих требований к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания в Евросоюзе, сообщил президент и генеральный директор Honda Тошихиро Мибе. Об этом сообщает газета Nikkei.

Honda

В апреле текущего года Тошихиро Мибе заявил, что Honda планирует отказаться от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году. Сейчас он заявил, что компания готова скорректировать эти планы.

«Евросоюз и Канада собираются запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году… Мы не сможем вести бизнес, если не будем соответствовать международным тенденциям», — объяснил глава Honda.

В настоящее время Honda продаёт в Евросоюзе около 100 тысяч автомобилей в год, что составляет 2% от общего объёма мировых продаж автомобилей.

В июле агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе сообщило, что Еврокомиссия планирует полностью запретить продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в странах Евросоюза с 2035 года.