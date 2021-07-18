Москва, 18 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. МЧС России предлагает разрешить дачникам и проживающим в загородных домах сжигать сухую траву и иную растительность на расстоянии 15 метров от строения. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано сегодня, 18 июля.

40.mchs.gov.ru Дачный дом после пожара

Напомним, что с начала 2021 года в России вступили в силу новые правила противопожарного режима. Согласно этим правилам, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки. При этом расстояние от хвойного леса и молодняка должно составлять 100 метров, а от лиственного леса — 30 метров. Более того, правила требуют, что территория вокруг места сжигания мусора была очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе 10 метров.

Однако сложность заключается в том, что далеко не все земельные участки граждан обладают подходящими параметрами, чтобы соблюсти все эти правила. То есть правила фактически запрещали сжигание сухой травы и иной растительности на значительном числе участков.

В итоге потребовалось уточнить правила, что и было сделано МЧС.

«При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек», — сказано в постановлении правительства России.

Также уточняется, что если сжигать в бочках, мангалах и иных емкостях, то минимальное расстояние от построек предлагается сократить до десяти метров.