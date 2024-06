Оттава, 18 июля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Канал HBO выделил проекту сериала по видеоигре Last Of Us («Одни из нас») «огромный» бюджет. Об этом 18 июля сообщает портал Comicbook.

Кадр из игры «The Last of Us» Под защитой

Глава актёрской организации The International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE 212) Дамиан Петти сообщил, что, по имеющейся у его информации, на производство только одной серии Last Of Us HBO потратит «восьмизначную сумму». Он добавил, что шоу станет самым масштабным телепроектом в истории Канады, где будут проходить съёмки.

«The Last of Us», съемки которого начнутся на этой неделе, действительно монстр», — сказал Петти, добавив, что к проекту сериала привлечены пять арт-директоров, и что он имеет «армию из сотен технических специалистов».

Напомним, 2 июля 2021 года актёр Гэбриел Луна («Терминатор: Тёмные судьбы»), сообщил о начале съёмок сериала Last Of Us. В проекте также участвуют Педро Паскаль («Мандалорец») и Нико Паркер («Дамбо»).