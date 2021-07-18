Токио, 18 июля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Два футболиста олимпийской сборной ЮАР сдали положительный тест на коронавирус. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA).

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Кроме того, указывается, что SARS-CoV-2 также был выявлен у видеоаналитика национальной команды ЮАР.

«Сейчас мы все находимся на карантине. Пока мы не получили разрешение на тренировку в воскресенье, так как ожидаем результатов тестов, которые сдали утром», — приводит пресс-служба слова менеджера южноафриканской сборной Мксолиси Сибама.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тесты на выявление коронавирусной инфекции у двух иностранных спортсменов, приехавших в японский Токио для участия в Олимпийских играх, показали положительный результат.