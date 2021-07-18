Москва, 18 июля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 25 018 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус

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Сообщается, что 25 018 новых случаев заражения выявлены во всех 85 субъектах Федерации. При этом 11,3% новых случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 764 человека. Полностью выздороветь от COVID-19 смогли 18 886 человек за прошедшие 24 часа.

В лидерах по суточному приросту числа случаев заражения по-прежнему Москва (4357 случаев), Московская область (2554), Санкт-Петербург (1941).