Гавана, , 11:46 — REGNUM Куба стала целью гибридной войны, включающей в себя распространение ложных новостей и разжигание беспорядков. Об 17 июля этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, его слова приводит ИА «Красная Весна».

Мигель Диас-Канель Kremlin.ru

Как указал Диас-Канель, гибридная война против Кубы развязана США, желающими победить страну без боевых действий.

Кроме того, кубинский президент осудил попытки распространения фальшивых новостей, а также попытки лишить Кубу возможности защищаться путем кибератак на СМИ и официальные правительственные каналы страны.

«Все это не ново», — сказал он, уточнив, что Куба полна решимости защищать суверенитет и независимость.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Кубе за прошедшие сутки умерли 52 пациента с коронавирусной инфекцией.