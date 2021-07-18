Гавана, 18 июля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Куба стала целью гибридной войны, включающей в себя распространение ложных новостей и разжигание беспорядков. Об 17 июля этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, его слова приводит ИА «Красная Весна».

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель

Как указал Диас-Канель, гибридная война против Кубы развязана США, желающими победить страну без боевых действий.

Кроме того, кубинский президент осудил попытки распространения фальшивых новостей, а также попытки лишить Кубу возможности защищаться путем кибератак на СМИ и официальные правительственные каналы страны.

«Всё это не ново», — сказал он, уточнив, что Куба полна решимости защищать суверенитет и независимость.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Кубе за прошедшие сутки умерли 52 пациента с коронавирусной инфекцией.