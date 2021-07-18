Берлин, 18 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Число жертв наводнения в западной Германии возросло до 155 человек, число пострадавших — до 670. Об этом сегодня, 18 июля, сообщила полиция города Кобленц.

(сс) terimakasih0 Наводнение

В полиции отмечают, что наибольшее число жертв в федеральной земле Рейнланд-Пфальц — 110 человек. При этом стражи порядка не исключают, что число жертв возрастет. В федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия погибли по меньшей мере 45 человек и по всей видимости это не окончательная цифра.

Общее число пострадавших в результате наводнения — 670 человек. Не исключается, что это число также возрастет.

Напомним, что сильные дожди прошли в западной и южной Германии, а также в предгорьях Альп. Из-за ливней из берегов вышли притоки Рейна — реки Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Уровень воды в Рейне также поднялся.