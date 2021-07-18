Канберра, 18 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Из-за ухудшения ситуации в Афганистане в скором времени Китаю, возможно, придется перейти от удаленного участия в происходящем там на своих условиях к прямому вмешательству в дела страны по примеру других держав, которые это делали ранее. Такое мнение 16 июля высказал в своей статье, обнародованной Австралийским институтом стратегической политики, эксперт, экс-сотрудник МИД Австралии Коннор Диллин, передает ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Как считает эксперт, ухудшение ситуации в Афганистане будет иметь серьезные последствия для региональных интересов Китая, и поэтому, вероятно, Пекин скоро окажется глубоко вовлечен в происходящее — от участия в процессе по урегулированию афганского конфликта, до размещения им в Афганистане китайских миротворцев.

Также Диллин отмечает, что по опыту других «империалистических держав», «осмелившихся ступить в афганский котел», это редко заканчивается хорошо.

По его словам, у Китая имеются стратегические интересы в сфере безопасности и экономики в связи с Афганистаном. Так, по словам Диллина, экономические интересы Пекина включают обширные минеральные афганские ресурсы, оцениваемые более чем в $1 трлн. При этом эксперт указывает, что Афганистан также важен для Китая с точки зрения безопасности своего региона Синьцзян, так как страна долгое время использовалась в качестве убежища для уйгуров, спасающихся от преследований в Китае и в качестве базы для уйгурских боевиков.

В то же время, как уточняет Диллин, до настоящего времени Китаю удавалось демонстрировать готовность играть по обе стороны афганского раскола и выстраивать отношения и с официальным Кабулом, и с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме этого он добавил, что если руководство КНР уверено в том, что обладает навыками хорошо ориентироваться в крайне нестабильной ситуации в Афганистане и сможет влиять на ситуацию в стране, не принимая участия в происходящем, такая позиция «демонстрирует злое сочетание высокомерия и наивности, которое может привести к просчетам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в 15 из 34 афганских провинций продолжаются бои с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).