Вашингтон, 18 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Бывший глава Nintendo of America Реджи Фис-Эме выпустит книгу, в которой поделится «уроками лидерства». Об этом 18 июля сообщает портал GamesRadar.

Official GDC Реджи Фис-Эме

Книга будет называться Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo. В ней Фис-Эме расскажет о проблемах, с которыми он сталкивался на протяжении всей своей жизни. Он также поделится секретами и «всем, что нужно для того, чтобы достичь вершины в своей отрасли».

Отмечается, что читатели также узнают, что лидеру нужно «быть достаточно храбрым, чтобы отстаивать свои идеи» и быть открытым для «альтернативных путей», если он желает достичь успеха. В США книга выйдет в продажу 24 мая 2022 года.

Напомним, Реджи Фис-Эме покинул пост президента Nintendo of America 22 февраля 2019 года в связи с выходом на пенсию. В июле 2020 года он занял должность стратегического советника издательской компании Rogue Games, а в октябре 2020-го стал членом правления корпорации Brunswick, которая специализируется на производстве лодок и двигателей.