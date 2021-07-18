Лос-Анджелес, США, 18 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Шериф округа Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) Алекс Вильянуэва отказался использовать ресурсы своего офиса для того, чтобы следить за ношением местными жителями защитных масок. Об этом 16 июля говорится в обнародованном пресс-службой заявлении шерифа, передает ИА «Красная Весна».

В маске

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«Принуждение вакцинированных и тех, кто уже заразился COVID-19, носить маски в помещении, не подтверждается наукой и противоречит рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)», — говорится в нем.

Также в заявлении Вильянуэва уточняется, что в результате снижения финансирования полиции по требованию протестовавших прошлым летом членов движения Black Lives Matter, служба шерифа не будет использовать свои ограниченные ресурсы для слежения за ношением гражданами защитных масок.

Отметим, 15 июля власти округа Лос-Анджелес снова ввели режим обязательного ношения защитных масок внутри помещений независимо от статуса вакцинации.